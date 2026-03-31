Danneggiate telecamere in centro storico centomila euro per rafforzare la videosorveglianza

In centro storico sono state danneggiate alcune telecamere di videosorveglianza. L'Amministrazione comunale ha approvato una delibera di Giunta, proposta dall'assessore al Bilancio e alla Legalità, che prevede l'impiego di 100 mila euro prelevati dal fondo di riserva. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto e l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza in alcune aree della città.

L'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall'assessore al Bilancio, che ha anche la delega alla Legalità, Brigida Alaimo, ha prelevato 100 mila euro dal fondo di riserva per l'acquisto e l'installazione di un sistema di videosorveglianza in alcune aree della città. Parte delle telecamere andrà a rimpiazzare alcuni dispositivi danneggiati nelle aree pedonali di piazza Borsa, piazza Caracciolo, piazza San Domenico e via Merlo. Altri “occhi elettronici" saranno invece collocati in altre zone riservate soltanto ai pedoni, che al momento risultano scoperte dal sistema per monitorare quel che accade costantemente dalla control room, che si trova nella sede del comando della polizia municipale in via Ugo La Malfa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Videosorveglianza a scuola, il Garante: telecamere accese di giorno e informative carenti, sanzione da 12 mila euro Sicurezza in centro storico, in arrivo nuove telecamere. Si parte dal quartiere TrinitàSarzana, 12 marzo 2026 – Gli episodi di microcriminalità, le presenze sospette e quel senso di incertezza che da tempo i residenti delle zone a... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Danneggiate telecamere Discussioni sull' argomento Sicurezza, 58 le telecamere attive in città; Jesi, videosorveglianza: In funzione in città 58 telecamere su 71. In vista 125mila euro per nuovi apparati; Lancio di uova sui muri, piante divelte: Centro sociale vittima dei teppisti; Auto vandalizzate a Foggia, cresce la rabbia dei residenti: Ora basta, servono controlli. Sicurezza, 58 le telecamere attive in cittàPolemica in Consiglio per quelle non funzionanti, il sindaco Fiordelmondo: Sono solo 4 che verranno presto sistemate e ne arrivano altre ... msn.com Danneggiate telecamere in centro storico, centomila euro per rafforzare la videosorveglianza ift.tt/vm5RiVW x.com VIDEO ESCLUSIVO - Il momento dell’esplosione verificatasi nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Roma, in zona Piana del Sole, ripreso dalle telecamere di sicurezza. La deflagrazione ha fatto crollare una palazzina e ne ha danneggiate altre due. Gravem - facebook.com facebook