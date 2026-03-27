Vince 50mila euro al 10eLotto a Città Sant' Angelo con una schedina da 4 euro

Un giocatore di Città Sant'Angelo ha vinto 50 mila euro al 10eLotto con una schedina da 4 euro. La combinazione vincente, un 9, è stata centrata giovedì 26 marzo in un punto vendita di viale Matrino. La vincita ha portato festeggiamenti tra i residenti del comune nel Pescarese. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate nella zona.

Estrazione fortunata nel comune del Pescarese quella del 26 febbraio. La giocata è stata fatta in via Matrino Colpo da 50mila euro a Città Sant'Angelo con il 10eLotto. Grazie a un 9 centrato in un punto vendica di viale Matrino la sera di giovedì 26 marzo, qualcuno nel comune del Pescarese sta oggi festeggiando. A dare notizia della vittoria, ottenuta con una giocata da 4 euro, è l'agenzia Agimeg. Insomma ancora una volta la fortuna ha baciato l'Abruzzo con il 10eLotto che già a febbraio aveva regalato diverse vittorie compresa quella da 100mila euro registrata nel Teramano. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Vince 50mila euro al 10eLotto a Città Sant'Angelo con una schedina da 4 euro Articoli correlati Davide Bar, dove si vince. Con la schedina da 3 euro ne porta a casa 50milaGioca soli 3 euro in una schedina del 10 e Lotto e si porta a casa una vincita di 50mila euro. 10eLotto, colpo da 50mila euro a Napoli. Doppietta da 22mila euro a CasertaTempo di lettura: < 1 minutoIl concorso del 10eLotto di giovedì 12 febbraio ha premiato la Campania.