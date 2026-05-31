Vercelli trovato senza vita il 12enne scomparso dopo un tuffo nel fiume Sesia
Il corpo di un ragazzo di 12 anni è stato rinvenuto nel fiume Sesia, a Vercelli. Era scomparso venerdì scorso dopo aver fatto un tuffo nel fiume. Il ritrovamento è avvenuto oggi, a distanza di tre giorni dalla scomparsa. Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la segnalazione e sono proseguite fino al ritrovamento.
Vercelli, 31 maggio 2026 – È stato ritrovato senza vita il 12enne disperso da venerdì nel fiume Sesia a Vercelli. Il corpo è stato avvistato e poi recuperato oggi pomeriggio nel territorio comunale di Palestro, a diversi chilometri di distanza dal punto in cui il ragazzino si era tuffato. La notizia arriva alla fine di una tragica giornata con altre due vittime. Il primo caso in Lombardia, sul lago di Iseo, dove un 19enne non è più riemerso dopo essersi tuffato in acqua. Il secondo riguarda la morte di un escursionista di 39 anni colpito da un malore sull’Appenino modenese durante una gita al lago della Ninfa. Il 12enne scomparso dopo un tuffo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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