vercelli trovato senza vita il 12enne scomparso dopo un tuffo nel fiume sesia

Notizia in breve

Il corpo di un ragazzo di 12 anni è stato rinvenuto nel fiume Sesia, a Vercelli. Era scomparso venerdì scorso dopo aver fatto un tuffo nel fiume. Il ritrovamento è avvenuto oggi, a distanza di tre giorni dalla scomparsa. Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la segnalazione e sono proseguite fino al ritrovamento.