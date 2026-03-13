È lui Trovato senza vita il 15enne scomparso nel nulla per settimane

Un 15enne scomparso da settimane è stato trovato senza vita in una zona periferica della città. La decisione di uscire da scuola, un appuntamento online e la promessa di tornare a casa sono gli ultimi dettagli noti sulla sua giornata. La polizia ha confermato il ritrovamento, ma non sono ancora state rese note le circostanze della morte. La famiglia e le autorità sono state informate della scoperta.

Un pomeriggio come tanti, l’uscita da scuola, un appuntamento fissato online e la promessa di rientrare più tardi. Poi il silenzio. Per oltre due mesi nessuno ha saputo che cosa fosse accaduto davvero dopo quelle ultime ore trascorse tra i grattacieli di Manhattan. Una scomparsa che ha tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e investigatori, mentre le ricerche si concentravano sui movimenti di quel giorno e su un incontro che forse non è mai avvenuto. Il mistero è rimasto fitto fino al 12 marzo, quando il corpo del ragazzo è stato ritrovato nelle acque del fiume Red, a New York. Un ritrovamento che ha chiuso la lunga fase di ricerche ma che ha aperto, allo stesso tempo, nuove domande su ciò che è accaduto nelle ore successive alla sua uscita di casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

