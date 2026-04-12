Grosso pesce luna trovato morto nella laguna di Venezia | recuperato dai Vigili del Fuoco

Un grosso pesce luna, il più pesante tra i pesci ossei, è stato ritrovato senza vita nella laguna di Venezia e successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco. Negli ultimi anni, sono stati segnalati un numero crescente di avvistamenti di questa specie nel territorio italiano.

Un grosso pesce luna trovato morto nella laguna di Venezia è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. È il pesce osseo più pesante al mondo e negli ultimi anni gli avvistamenti in Italia sembrano in aumento.🔗 Leggi su Fanpage.it Scomparso da giorni, trovato morto dai vigili del fuocoPer ore il rumore sordo delle pale ha rotto il silenzio sopra Montano Lucino, mentre un elicottero dei vigili del fuoco continuava a sorvolare senza... Scomparso dopo essere uscito di casa, 65enne trovato morto dai vigili del fuocoLa scomparsa di un uomo di 65 anni ha fatto scattare nella serata di ieri una complessa operazione di ricerca nell’entroterra ligure.