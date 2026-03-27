Villaricca esplode bombola di gas Distrutto un negozio | cinque feriti

Da ilmattino.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, in via Consolare Campana a Villaricca, si è verificata un’esplosione causata dall’esplosione di una bombola di gas. L’incidente ha distrutto un negozio e lasciato cinque persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Un boato improvviso, poi le urla e la paura: attimi di terrore ieri per una violenta esplosione che ha scosso via Consolare Campana, all’altezza del civico 22, provocando il ferimento di cinque persone (due operai, i due titolari del negozio e una ragazza che lavora in zona) e ingenti danni ad alcune attività commerciali della zona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, la deflagrazione - verificatasi intorno alle 12,10 - si sarebbe originata all’interno di un immobile interessato da lavori di trasformazione: un negozio di calzature che stava subendo una modifica parziale per diventare una pizzeria. All’interno del locale erano presenti alcuni operai impegnati nei lavori al momento dell’esplosione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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