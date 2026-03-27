Villaricca esplode bombola di gas Distrutto un negozio | cinque feriti

Ieri, in via Consolare Campana a Villaricca, si è verificata un’esplosione causata dall’esplosione di una bombola di gas. L’incidente ha distrutto un negozio e lasciato cinque persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Un boato improvviso, poi le urla e la paura: attimi di terrore ieri per una violenta esplosione che ha scosso via Consolare Campana, all’altezza del civico 22, provocando il ferimento di cinque persone (due operai, i due titolari del negozio e una ragazza che lavora in zona) e ingenti danni ad alcune attività commerciali della zona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, la deflagrazione - verificatasi intorno alle 12,10 - si sarebbe originata all’interno di un immobile interessato da lavori di trasformazione: un negozio di calzature che stava subendo una modifica parziale per diventare una pizzeria. All’interno del locale erano presenti alcuni operai impegnati nei lavori al momento dell’esplosione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Villaricca, esplode bombola di gas. Distrutto un negozio: cinque feriti Articoli correlati Oggiono, esplode bombola di gas in casa: due feriti graviOggiono (Lecco), 16 gennaio 2026 – Prima le fiamme, poi il boato dell'esplosione. Esplode una bombola di gas durante il matrimonio: muoiono gli sposi e altre 6 persone, diversi i feritiLa deflagrazione in un’abitazione di Islamabad dopo il ricevimento nuziale: Avviata un’indagine, il premier Sharif chiede accertamenti Una bombola di... Aggiornamenti e notizie su Villaricca esplode bombola di gas... Temi più discussi: Villaricca, esplode bombola di gas. Distrutto un negozio: cinque feriti; Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione: feriti il proprietario e due operai; Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: 5 feriti; Esplode locale in pieno giorno: ferite tre persone impegnate nella ristrutturazione. Villaricca, esplode bombola di gas. Distrutto un negozio: cinque feritiUn boato improvviso, poi le urla e la paura: attimi di terrore ieri per una violenta esplosione che ha scosso via Consolare Campana, all’altezza del civico 22, provocando il ferimento ... ilmattino.it Esplode bombola del gas a Villaricca: 2 feritiPoco dopo le 12.00 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbiglia ... napolivillage.com Mohamed Hosni, 17enne della comunità "Abete" di Licola, stava svolgendo la sua attività di tirocinio in autocarrozzeria, proprio nella zona dello scoppio, lungo via Consolare Campana tra Villaricca 2 e Qualiano. Il giovane era riuscito a mettersi in salvo, ma d - facebook.com facebook