esplode la bombola del gas gravi madre e figlio

Un’esplosione di una bombola del gas ha causato un incendio in un’abitazione di Berzo Demo ieri mattina. Nell’incidente sono rimasti feriti gravemente una donna di 70 anni e il suo figlio di 46. I due sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

Prima un’esplosione, poi il fuoco. Tragedia sfiorata in un’abitazione di Berzo Demo ieri mattina, dove un incendio ha coinvolto madre e figlio, rispettivamente di 70 e 46 anni, finiti in ospedale. A preoccupare sono soprattutto le condizioni dell’uomo, trasportato in elicottero al Niguarda di Milano. Stando alla prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuoriuscita di gas da una bombola Gpl che alimentava la cucina di quella che è una seconda casa. Madre e figlio infatti, originari del posto ma che risiedono a Milano, erano tornati in Val Camonica per trascorrere il fine settimana. In particolare sembra che a rilasciare il gas sia stato un tubo usurato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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