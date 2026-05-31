Veneto allerta meteo | arrivano temporali e grandine da stasera

Da questa sera, temporali e grandine colpiranno diverse zone del Veneto, con maggiore intensità nelle aree pianeggianti e nelle zone collinari. Il primo impulso di pioggia inizierà nel tardo pomeriggio, seguito da un secondo previsto in serata, che interesserà principalmente le zone centrali e orientali della regione. Le previsioni indicano che le precipitazioni saranno intense e accompagnate da raffiche di vento. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora.

? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità i temporali e la grandine?. Quando inizierà il secondo impulso di piogge diffuse in Veneto?. Come cambieranno le temperature nelle prossime quarantotto ore?. Quali zone della pianura rischiano accumuli rapidi di pioggia?.? In Breve Probabilità pioggia tra 75% e 100% nella pianura orientale tra domenica e lunedì.. Secondo impulso perturbato previsto tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno.. Calo termico verso i valori medi stagionali previsto da lunedì 1 giugno.. Rischio idrogeologico per accumuli rapidi nelle zone tra montagna e pianura.. Instabilità meteo in Veneto: rovesci e temporali tra la sera di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Verona sotto la forte pioggia: allerta meteo e temporali oggi

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