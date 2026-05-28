allerta meteo in campania temporali e rischio grandine fino a stasera

Alle 13 di oggi, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo che riguarda tutta la regione. L'avviso è in vigore fino alle 20 e segnala temporali e rischio di grandine. La previsione si riferisce a condizioni meteorologiche avverse che potrebbero interessare l'intera area fino alla sera.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania valido dalle 13 alle 20 su tutto il territorio. Attesi rovesci improvvisi, fulmini, vento forte e possibili criticità idrogeologiche. LaProtezione Civile della Regioneha emanato un’allerta meteo in Campania di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi su tutto il territorio regionale. La decisione è arrivata dopo le valutazioni del Centro Funzionale regionale sugli scenari meteorologici attesi nelle prossime ore. Secondo l’avviso, sono attesi locali rovesci e temporali anche intensi a scala locale, caratterizzati da forte incertezza previsionale e rapida evoluzione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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