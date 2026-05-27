Un fronte di temporali con grandine si sta muovendo su diverse regioni italiane, causando danni alle colture e alle strutture. L’allerta gialla è stata emessa in più zone, con rischio di nubifragi e raffiche di vento. Le precipitazioni intense sono in arrivo dopo settimane di tempo stabile, con il cielo che si mostra nuvoloso e minaccioso. Le previsioni indicano un peggioramento graduale delle condizioni meteo, che potrebbe durare diversi giorni.

Dopo settimane dominate dall’alta pressione, sull’Italia si profila un graduale cambiamento del tempo. L’indebolimento dell’anticiclone consentirà infatti l’ingresso di correnti più fresche in quota, favorendo la formazione di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Allerta gialla della Protezione Civile. La Protezione Civile ha diramato per giovedì 28 maggio un’allerta meteo gialla che interessa diverse aree del Paese. Le regioni maggiormente coinvolte sono: Marche. Lazio. Molise. L’avviso riguarda inoltre alcuni settori di: Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, arrivano temporali e grandine devastante: allerta gialla in diverse regioni

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