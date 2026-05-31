Vasquez ha parlato di un possibile trasferimento all’Inter, affermando che c’è stato qualcosa in quella direzione. Ha aggiunto di non voler vivere lì tutta la vita, ma di sentirsi bene al momento. La dichiarazione è arrivata dopo un periodo tra il Messico e il Genoa, senza ulteriori dettagli sui passaggi concreti o sulle trattative in corso.

di Paolo Moramarco Vasquez tra Messico e Genoa una rivelazione riguardo ad un suo possibile passaggio all’Inter. Queste le sue parole. Poco prima della partita amichevole di preparazione ai Mondiali 2026 contro l’ Australia, vinta dal Messico grazie a un suo gol, Johan Vasquez ha rilasciato dichiarazioni sulla propria situazione in nazionale e sulla vita in Italia, commentando anche un interessamento passato dell’ Inter. CONCORRENZA IN NAZIONALE – «Non credo di essere l’unico, molti compagni di squadra possono giocare come difensori centrali, io cerco di dare sicurezza, penso sia uno dei miei punti di forza come difensore, dopotutto siamo vicini ai Mondiali e cercherò di dare quella sicurezza per raggiungere gli obiettivi finali». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vasquez tra Messico e Genoa una rivelazione: «Inter? C’è stato qualcosa. Non dico di voler viver lì tutta la vita, ma al momento sto bene»

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