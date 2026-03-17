Vi dico che bisogna voler bene a tutti

Sabato, sulla torta di compleanno della signora Margherita Manetti, sono state accese 107 candeline. La donna ha festeggiato con amici e familiari, condividendo momenti di gioia e ricordi. La cerimonia si è svolta nella sua casa, con tutti i presenti che le hanno rivolto auguri e parole affettuose. Tra i partecipanti anche alcuni vicini di casa, che si sono uniti alla celebrazione.

Sulla torta della signora Margherita Manetti ci sono 107 candeline. Nella giornata di sabato, infatti, l’inossidabile Margherita ha festeggiato un altro compleanno ed il numero degli anni era da record: non ci sono classifiche in merito ma sembra proprio che sia lei la più longeva della nostra Provincia. Margherita Manetti è nata il 13 marzo 1919, ha attraversato una guerra mondiale, rovesciamenti politici e la pandemia e, se le si chiede quale sia il segreto di tanta longevità, risponde con semplicità: "Bisogna voler bene a tutti – dice sottovoce – senza portare rancore e senza odiare nessuno. Quando si riesce a trovare un equilibrio dentro di sé e non si hanno nemici, tutto diventa più semplice". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vi dico che bisogna voler bene a tutti" Articoli correlati Leggi anche: Tajani: Condannare le violenze va bene. Ora bisogna dimostrare che siamo tutti uniti Gianna Pratesi, la prima ospite d’onore a Sanremo 2026 è un’omaggio alla storia della Repubblica: “Ai giovani dico, bisogna volere bene”Centosei anni da compiere il 16 marzo, una vita spesa tra la Liguria, la Scozia e un pianoforte. Che bello è se la domenica la passo con te - Coro ultras Paganese [CON TESTO] Tutti gli aggiornamenti su Vi dico che bisogna voler bene a tutti Discussioni sull' argomento Vi dico che bisogna voler bene a tutti; Andiam, andiam, andiam a seppellir: la rece di We Bury The Dead; Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Sassuolo, Grosso: Ritorno di Mati?, titolarità Nzola, Volpato e Sarri: vi dico tutto. Vi dico che bisogna voler bene a tuttiA 107 anni di età, la signora Margherita Manetti è stata festeggiata a Urbania da familiari e dal sindaco Ciccolini ... ilrestodelcarlino.it «SBAGLIATI METODO E MERITO: PERCIÒ DICO NO ALLA RIFORMA» Oggi, la mia intervista su Il Dubbio. Grazie a Valentina Stella ì. - facebook.com facebook «Adesso abbiamo, dico “abbiamo” con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100». L'atleta azzurra è stata ospite di Fabio Fazio x.com