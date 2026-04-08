In un’intervista rilasciata a Goal, il calciatore ha parlato del suo stato attuale, definendolo positivo e sottolineando che gli ultimi mesi sono stati molto soddisfacenti. Ha condiviso anche alcuni consigli rivolti ai giovani, riflettendo sulla propria crescita e sulle esperienze recenti. La conversazione ha toccato aspetti legati alla sua carriera e alle aspettative future, offrendo uno sguardo diretto sulla sua situazione personale e professionale.

di Francesco Spagnolo McKennie in una lunga intervista ai microfoni di Goal ha parlato sia del momento personale che sta vivendo che di come vorrebbe essere visto. Il futuro di McKennie si prospetta come un mosaico di sfide avvincenti, divise tra il ruolo di pilastro nella nuova Juventus e il grande sogno di un Mondiale da protagonista assoluto con la maglia degli Stati Uniti. Il centrocampista americano, in una recente e profonda intervista rilasciata a Goal, ha aperto le porte della sua vita privata, mostrandosi lontano dai riflettori della celebrità. Per McKennie, l’equilibrio fuori dal campo è la chiave delle sue prestazioni atletiche: « Vorrei che gli altri di me pensassero che sono una persona normale, un ragazzo che durante le vacanze fa un barbecue con la famiglia, bene un drink e si rilassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie si confessa: «E’ un momento nel quale sto bene. Gli ultimi mesi sono stati molto positivi. Ai giovani dico questo»

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