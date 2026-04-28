Il cantante italiano sta preparando il suo prossimo tour live previsto per il 2026. La scaletta dello spettacolo è stata già definita e descritta come “straordinaria e imprevedibile” dal musicista stesso. La data di inizio si avvicina, e l’artista continua a lavorare con entusiasmo e determinazione per i concerti che si terranno in diverse città italiane. La sua presenza sul palco attira sempre grande attenzione tra i fan e i media.

Bologna, 28 aprile 2026 – Vasco Rossi, giorno dopo giorno, si avvicina all’inizio del tour live 2026 con una carica e un’energia da vera rockstar. Dalla “località segretissima” aggiorna sui social i fan su prove e scaletta. “Ed eccoci qua! Al secondo giorno di prove. Ieri abbiamo rotto il ghiaccio. Oggi ci siamo guardati . ci siamo riconosciuti.. Quindi abbiamo buttato giù già i primi due-tre pezzi della straordinaria scaletta di quest’anno che sarà. imprevedibile, irraggiungibile, inarrivabile, inequivocabile, ineludibile, straordinaria e stupefacente”. La parola “scaletta” scatena i fan. E solo la parola “scaletta” scatena i fan che non vedono l’ora di rivivere ancora una volta le emozioni dei live fatti di rock e poesia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi butta giù la scaletta del live 2026: “Straordinaria e imprevedibile”

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