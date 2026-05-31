Vasco Rossi annuncia il suo concerto del 2026, definendolo provocatorio e ironico. L'artista ha detto che utilizzerà un tono ironico e feroce per affrontare il contesto attuale, caratterizzato da violenza, odio e paura. L'evento mira a sdrammatizzare e a esorcizzare la situazione storica e sociale. La comunicazione è stata diffusa tramite un video di Carmen Guadalaxara.

video di Carmen Guadalaxara "Questo sarà un concerto molto provocatorio, molto ironico, con una grande ironia feroce, per sdrammatizzare un po' e anche esorcizzare questo momento storico e buio, nel quale violenza, odio e paura sono all'ordine del giorno". Parola di Vasco Rossi che ha inaugurato il suo tour "" a Rimini, allo Stadio Romeo Neri. Una grande serata con una scaletta di 26 brani che si è aperta sulle note di “Vado al massimo” che Vasco non faceva live dal 1983. Tra i brani Fegato, fegato spappolato, Bolle di sapone, Se ti potessi dire. Accanto alle rarità non sono mancate naturalmente i classici che da decenni rappresentano la colonna sonora di intere generazioni, da Vita spericolata, Sally e la conclusione con Albachiara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vasco Live 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VASCO 2026

Notizie e thread social correlati

Vasco Live 2026, un’altra estate da sold outVasco Rossi torna in concerto nell’estate 2026 con un tour composto da date doppie, tutte già esaurite.

Vasco Live 2026: musica e arte per sostenere Libera e l’ambienteDurante il tour del 2026, i fan potranno creare tele che saranno poi esposte in diverse location, mescolando musica e arte in un progetto di sostegno...

Temi più discussi: Vasco Rossi, ecco la scaletta del primo concerto del tour 2026; Vasco, nuovi dettagli sulla scaletta dei concerti: Inizia con una canzone che…; Vasco Rossi Live 2026. Una scaletta (anche) di rarità, come promesso; Vasco Rossi sulla scaletta del tour: 'Vi stupirà'.

Il tour è partito! È il momento di indossare il Merch Ufficiale del VASCO LIVE 2026! Scopri la T-shirt, il Cappello e la Fascetta + Braccialetto! ilblascomerchandisingstore.com/collections/va… Acquista ora il Merch Ufficiale di VASCO LIVE e indossa l'energia d x.com

Vasco Rossi: la scaletta completa del concerto a RiminiDopo il concerto gratuito riservato ai membri del Blasco Fan Club, Vasco Rossi è pronto per la data zero del Vasco Live 2026. In due giorni il rocker di Zocca si esibisce davanti a ... ilmattino.it

Vasco Live 2026: a Rimini il Blasco canta 'contro la guerra' davanti a 50milaVasco Rossi ha inaugurato il suo tour estivo con la data zero del Vasco Live 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini. L’evento ha richiamato circa cinquantamila spettatori, confermando l’immensa popol ... it.blastingnews.com

Adson (45'+2') | Vasco [2] x 0 Barracas Central | Sul-Americana 2026 – Gruppo G (6ª giornata) reddit