Vasco Live 2026 | musica e arte per sostenere Libera e l’ambiente
Durante il tour del 2026, i fan potranno creare tele che saranno poi esposte in diverse location, mescolando musica e arte in un progetto di sostegno a organizzazioni per la tutela dell'ambiente e della legalità. Le opere realizzate durante i concerti rappresentano un modo per coinvolgere il pubblico e mettere in evidenza tematiche sociali e ambientali. Le tele, nate dall’interazione tra pubblico e artista, saranno visibili in esposizioni dedicate, creando un collegamento tra musica dal vivo e impegno civico.
? Domande chiave Come diventeranno le tele create dai fan durante i concerti?. Dove verranno esposte le opere d'arte nate dal tour?. Cosa farà il ricavato dell'asta per l'associazione Libera?. Come cambierà il ruolo del pubblico nei grandi eventi musicali?.? In Breve Partenza tour il 30 maggio a Rimini con la cooperativa Coop Alleanza 3.0. Creazione opere collettive su tele presso gli stand durante ogni tappa del tour. Asta finale delle opere per finanziare le attività dell'associazione Libera. Donazione delle tele realizzate ai luoghi comuni delle città coinvolte nel tour. Il prossimo 30 maggio a Rimini partirà il Vasco Live 2026, un tour estivo che vedrà la partecipazione di Libera per promuovere la legalità e la tutela dell’ambiente attraverso il progetto Green Rock!. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Vasco Rossi - Live Torino 2025 - Medley
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