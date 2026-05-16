Vasco Live 2026 | musica e arte per sostenere Libera e l’ambiente

Durante il tour del 2026, i fan potranno creare tele che saranno poi esposte in diverse location, mescolando musica e arte in un progetto di sostegno a organizzazioni per la tutela dell'ambiente e della legalità. Le opere realizzate durante i concerti rappresentano un modo per coinvolgere il pubblico e mettere in evidenza tematiche sociali e ambientali. Le tele, nate dall’interazione tra pubblico e artista, saranno visibili in esposizioni dedicate, creando un collegamento tra musica dal vivo e impegno civico.

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