Vasco Rossi torna in concerto nell’estate 2026 con un tour composto da date doppie, tutte già esaurite. L’artista italiani ha confermato la presenza in diverse città italiane, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Le prevendite sono andate rapidamente, lasciando prevedere un’altra stagione di grandi affluenze per i suoi concerti. Le date sono state annunciate ufficialmente e molte si sono esaurite in breve tempo.

Vasco Rossi 03 – Credito Chiaroscuro Vasco Rossi torna nell’estate 2026 con un tour di sole date doppie e già sold out. Debutti a Ferrara e Olbia, gran finale a Udine dopo 18 anni. Quando Vasco Rossi arriva in città, succede sempre qualcosa. Succede che il tempo si ferma, che generazioni diverse si ritrovano sotto lo stesso palco, che ogni concerto torna a essere la prima volta. È il rito collettivo del Vasco Live, l’appuntamento rock più potente e atteso d’Italia, che anche nel 2026 si prepara a un’altra stagione da record. Il Komandante è l’unico artista capace di portare in tour, anno dopo anno, uno spettacolo che continua a crescere in energia, pubblico e partecipazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vasco Live 2026, un’altra estate da sold out

Valium (Vasco Live 2025)

Notizie correlate

"Manifesto per un'altra economia e un'altra politica": si presenta il libro con Emanuele Felice, Susanna Camusso e Vasco ErraniDurante la presentazione dialogheranno con l’autore la senatrice Susanna Camusso e il senatore Vasco Errani.

Abbuffata live: da Vasco Rossi a Sal Da VinciQualche tempo fa tutti gli artisti, grandi, medi e piccoli, utilizzavano i tour per lanciare l'ultimo disco in uscita.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: VASCO, UNA STORIA PAZZESCA. CHE CONTINUA. - Vasco Rossi; Vasco Rossi, a 44 anni da Vado al massimo è più vivo che mai. Subito il nuovo tour con una scaletta inedita di canzoni mai sentite; Vasco è di nuovo a Fasano: sul Garda per la remise en forme primaverile; Operaio si finge malato per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi e viene licenziato. Il giudice respinge il ricorso e impone il pagamento di 5mila euro per le spese legali.

Vasco Live 2026: 60mila biglietti venduti in un’oraVasco Live 2026, il nuovo tour di Vasco Rossi di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale, fa già registrare numeri pazzeschi. Soltanto nella prima ora di presale del Blasco Fan Club ... radioitalia.it

Vasco Rossi annuncia il Vasco Live 2026: dieci date in cinque città italiane per il tour dell’estateBiglietti per il Vasco Live 2026: informazioni, date, città, prezzi (getty images) L’annuncio è arrivato nel bel mezzo del travolgente tour 2025: Vasco Rossi porterà il suo Vasco Live anche nel 2026 ... alfemminile.com

ESSENZA VascoLive @ Busa in Festa _ Concerto Live Tributo Vasco Rossi - facebook.com facebook