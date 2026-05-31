Vasco il popolo dei volontari C’è Unitalsi in prima linea | Noi pronti ad aiutare

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vasco Rossi terrà due concerti il 5 e 6 giugno al Parco urbano. Per l’evento, saranno impiegati 50 volontari dell’Unitalsi, un’associazione di volontariato. I volontari sono pronti a fornire assistenza durante le manifestazioni. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali attività specifiche o ruoli assegnati ai volontari. La presenza dell’Unitalsi si inserisce in un contesto di supporto organizzativo per grandi eventi pubblici.

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Saranno 50 i volontari dell’ Unitalsi impegnati per il doppio concerto di Vasco, in programma il 5 e 6 giugno al Parco urbano. Il gruppo sarà presente, come già era avvenuto per il concerto di Bruce Springsteen, per il maxi evento che porterà a Ferrara 120mila persone in due giorni. I volontari cureranno il trasporto delle persone con disabilità che vivranno l’emozione di assistere al concerto del rocker emiliano, dando un supporto concreto per rendere il clima partecipativo, inclusivo e sereno per tutti e offrire una piacevole esperienza in cui la musica sarà protagonista. Per l’occasione, è stata prevista un’area di sosta, che comprende 150 posti a serata, dedicata alle persone con disabilità, presente in via Gramicia (Parcheggio E1), servita dai volontari dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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