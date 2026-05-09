Al servizio dei più deboli Oltre trecento volontari sempre in prima linea tra emergenze e sociale

Il Comitato monzese della Croce Rossa conta attualmente 347 volontari attivi che operano in diversi settori, tra cui salute, emergenze, sociale e cooperazione internazionale. Questi volontari sono spesso impegnati in interventi di emergenza e attività di assistenza rivolte alle persone più vulnerabili. La presenza di un numero così consistente di volontari permette all'organizzazione di essere presente in molte situazioni di bisogno, offrendo supporto e aiuto concreto alle comunità locali.

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Salute, emergenza, sociale, cooperazione internazionale: ecco i settori operativi del Comitato monzese della Croce Rossa, che può contare su 347 volontari attivi. Le donne, 197 unità, superano i colleghi uomini (150), il 30% è rappresentato da giovani con meno di 18 anni. Questi alcuni numeri citati dal presidente Guido Compatangelo in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa. Il motto scelto per l’occasione “Ovunque, ma vicini” tocca i temi di diffusione, radicamento e prossimità sul territorio. Il presidente ha ricordato gli esordi della Croce Rossa internazionale e della sezione di Monza. La Croce Rossa nasce nel 1863 su idea di Henry Dunant, spettatore della sanguinosa battaglia di Solferino (1859), per dare assistenza ai feriti di guerra senza distinzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al servizio dei più deboli. Oltre trecento volontari sempre in prima linea tra emergenze e sociale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading Notizie correlate Leggi anche: Addio a Pippo Arivella, medico in prima linea al servizio dei pazienti Trecento chili di rifiuti raccolti grazie ad oltre 100 volontariTrecento chilogrammi di rifiuti raccolti, 60 sacchi riempiti, diversi ingombranti rimossi e 116 partecipanti complessivi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al servizio dei più deboli. Oltre trecento volontari sempre in prima linea tra emergenze e sociale; Sopralluogo al cantiere della nuova Stazione di Posta in via Cussignacco; Ex Reggiani Tessile: al via le demolizioni di oltre 40 mila mq di capannoni; Friuli ’76. La fede che ricostruisce - Comunione e Liberazione. Al servizio dei più deboli. Oltre trecento volontari sempre in prima linea tra emergenze e socialeLa sezione locale nasce nel 1864 su iniziativa del medico Luigi Ripa. Negli anni ha distribuito alle famiglie in difficoltà due tonnellate di pasta. ilgiorno.it Oltre 1.200 assunzioni nel Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna nei primi 3 mesi dell’anno. Il 40% ha meno di 44 anniInvestimento da 24 milioni di euro per immissioni in corsia e nei servizi in tutti i territori, da Piacenza a Rimini. Sale al 40% la percentuale dei medici sotto i 44 anni, rispetto al 30% di dieci ... quotidianosanita.it La ricerca di un vaccino contro gli hantavirus prosegue da oltre trent’anni. Gli studi si concentrano anche sul ceppo Andes, lo stesso collegato ai casi registrati sulla nave da crociera Mv Hondius x.com Wallapop viene usato in altri posti oltre alla Spagna reddit