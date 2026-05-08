La giornata della Croce Rossa Nuovi mezzi e storici volontari | Pronti ad aiutare le fragilità

A Siena si è svolta la giornata mondiale della Croce Rossa Italiana, caratterizzata dalla presentazione di una nuova ambulanza e dall’illuminazione di rosso della Cappella di Piazza del Campo. Sono state organizzate iniziative simboliche e sono stati annunciati interventi concreti per potenziare i servizi di emergenza e assistenza nella zona. Presenti volontari storici e nuovi mezzi, pronti a intervenire nelle situazioni di fragilità.

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Una nuova ambulanza, mezzi rinnovati e la Cappella di Piazza del Campo illuminata di rosso. Siena celebra la giornata mondiale della Croce Rossa Italiana con iniziative simboliche ma anche con un rafforzamento concreto dei servizi di emergenza e assistenza sul territorio. "Grazie ad un accordo con Anci, esponiamo la bandiera con l’emblema della Croce Rossa in tutti i comuni dove siamo presenti, per sensibilizzare la popolazione sulle attività svolte dall’associazione - spiega il presidente del Comitato di Siena della Cri Pasquale Albano -. Abbiamo preso accordi con il Comune facendo una richiesta ufficiale, alle 8.30 ci sarà l’esposizione a Palazzo Berlinghieri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La giornata della Croce Rossa. Nuovi mezzi e storici volontari: "Pronti ad aiutare le fragilità" Notizie correlate La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce RossaTre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente la capacità operativa... Leggi anche: Croce Rossa Meldola, al via il nuovo corso volontari. "C’è bisogno di tutti per aiutare la vallata" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa; Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; In occasione della Giornata della Croce Rossa una giornata di festeggiamenti ed una mega giornata di prevenzione gratuita alla Croce Rossa di Albiano Magra il 9 Maggio. Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comuneGiornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comune. Viterbo - La presidente Cristina Bugiotti: Vi sono simboli che riescono ancora a parlare un linguaggio universale ... tusciaweb.eu Formia, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna RossaTre giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e ai valori della solidarietà internazionale. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato CRI Sud Po ... radioluna.it Da oltre 160 anni la Croce Rossa Italiana e i suoi 150 mila volontari sono accanto alle persone più vulnerabili e sono in prima linea nella risposta alle emergenze nazionali e internazionali. facebook Due cose sono nella mia testa da ieri: la domanda di un Volontario, ed amico, che mi chiedeva se mi tremano i polsi quando porto la testimonianza della Croce Rossa Italiana in questi consessi, e l’affetto della delegazione della Federazione Internazionale di x.com