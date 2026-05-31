Il concerto di Vasco a Rimini ha attirato circa 50 mila persone in due giorni e ha segnato un debutto da record. Durante l'apertura, è stato eseguito un brano del 1983 che ha sorpreso i fan. Gli hotel della zona hanno registrato prezzi fino a 1.000 euro a notte. La gestione dell'afflusso di pubblico ha richiesto misure specifiche per coordinare l'afflusso e la sicurezza.

? Domande chiave Quale brano del 1983 ha sorpreso i fan durante l'apertura?. Come ha fatto la città a gestire 50 mila persone in due giorni?. Chi è salito sul palco per suonare insieme al Komandante?. Dove si sposterà il tour dopo il successo di Rimini?.? In Breve Soundcheck per 25 mila fan del club Il Blasco il 29 maggio.. Presenza di 230 tende per ospitare i fan in attesa del concerto.. Claudio Golinelli sul palco per l'esecuzione del brano Siamo solo noi.. Tour prosegue a Ferrara il 5 giugno, Olbia il 12 e Bari il 18.. Vasco Rossi apre il tour 2026 a Rimini con un debutto da record allo stadio Romeo Neri. Vasco Rossi è apparso sul palco dello stadio Romeo Neri alle ore 20,47 di ieri, 30 maggio, scatenando il boato di 25 mila persone presenti per la data zero del Vasco Live 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco a Rimini: debutto da record e hotel a 1.000 euro a notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esauritoL'ultima settimana di maggio a Rimini si anima con Vasco Rossi e Rimini Wellness, portando la città verso un weekend quasi tutto esaurito.

Ponte del 2 giugno, hotel sold out nel weekend di Vasco Rossi. Rimini chiede man forte agli altri comuniDurante il ponte del 2 giugno, gli hotel di Rimini sono stati tutti prenotati, grazie anche alla presenza di Vasco Rossi.

Temi più discussi: Vasco Rossi mostra il palco del concerto a Rimini: il post su Instagram; Vasco, data zero da brividi: il tour si apre con Vado al massimo. Rimini, ho passato due notti perfette; Vasco a Rimini, le sorprese del soundcheck: la scaletta del concerto e le canzoni ritrovate; VASCO ROSSI: la magia del soundcheck a Rimini apre ufficialmente la stagione dei live 2026.

Vasco Rossi infiamma 25mila fan a Rimini: Vado ancora al massimo. E nel 2027 mi supereròRIMINI Vado al massimo. Non poteva scegliere incipit migliore Vasco per il tour con il quale si avvicina a tagliare il traguardo dei cinquant’anni di carriera. Ieri ... ilmessaggero.it

Vasco, il tour debutta a Rimini: Le mie canzoni contro il potere, arrogante e prepotenteRIMINI Le canzoni parlano per me, io sono le mie canzoni. Non parlo dal palco, lo fanno le mie canzoni. E quelle parlano chiaro. Prima di salire sul palco per lo show con cui questa sera parte il ... corriere.it