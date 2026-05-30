Vasco Rossi ha tenuto due serate a Rimini con circa 50.000 persone presenti complessivamente. La data zero ha visto circa 25.000 spettatori allo stadio ‘Romeo Neri’. Durante il soundcheck del nuovo tour, il cantante ha scelto i brani da eseguire. L’accoglienza dei fan è stata definita stupefacente.

Rimini, 20 maggio 2026 - Saranno circa 25mila stasera gli spettatori allo stadio ‘Romeo Neri’ per la data zero a Rimini del nuovo tour di Vasco Rossi. Il concerto partirà alle 21 circa. Tra il concerto di oggi e il soundcheck di ieri, gratuito e riservato esclusivamente ai fan del Blasco fan club, fanno 50mila presenze in due serate. "Rimini Rimini. Primo concerto e un’accoglienza stupefacente - ha scritto Vasco in un post su Instagram -. Siete il fan club più bello al mondo! Finalmente di nuovo sul palco e con voi a far festa fino alla fine del mondo. Replichiamo il 30 (questa sera, ndr) per la data 0 del VASCO LIVE 26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi scaletta 2026, due serate da brividi a Rimini: 50mila fan. "Accoglienza stupefacente"

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Vasco Rossi in concerto a Rimini: l'attesa dei fans per il soundcheck

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