Vasco Rossi scalda i motori a Rimini | nuovo tour in partenza il 30 maggio
Vasco Rossi ha annunciato l'inizio del suo nuovo tour, che partirà il 30 maggio. L'artista ha comunicato che le prove sono già iniziate allo stadio Romeo Neri.
“Abbiamo cominciato a scaldare i motori allo stadio Romeo Neri”. Così esordisce Vasco Rossi per annunciare il suo nuovo tour. Tutto pronto a Rimini: “Non vedo l’ora di salire sul palco del tour 2026”. Il rocker annuncia sui social le prove del concerto la cui data zero è stabilita per il 30 maggio. Poi Vasco toccherà le piazze italiane. “Il Palco con la P maiuscola! Perfetto per uno show fuori scala. Quando penso al palco, penso a casa. Non vedo l’ora di iniziare”. Così Vasco Rossi presenta ai fan le prime immagini dallo stadio Romeo Neri di Rimini, dove si stanno ultimando i preparativi per l’avvio del nuovo tour. Il cantante condivide un reportage fotografico sui suoi canali ufficiali, raccontando l’emozione di tornare a calcare le assi proprio nella città romagnola. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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