Open Fiber entra nella top 10 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e vince anche un premio speciale

Open Fiber ha ottenuto un posto tra le dieci migliori aziende in cui lavorare in Italia secondo la classifica “Best Workplaces Italia 2026” di Great Place to Work Italia. Inoltre, ha ricevuto il riconoscimento speciale “Sustainable Workforce Excellence”, assegnato per l’impegno nel mantenere un equilibrio tra risultati aziendali e benessere dei dipendenti. Questi riconoscimenti evidenziano il ruolo dell’azienda nel panorama lavorativo italiano.

L’ingresso nella top 10 della classifica “Best Workplaces Italia 2026” di Great Place to Work Italia e il premio speciale “Sustainable Workforce Excellence” per la capacità di garantire equilibrio tra performance e benessere delle persone. Sono i due riconoscimenti ottenuti da Open Fiber per l’ambiente di lavoro che ha saputo costruire. Nella classifica “Best Workplaces Italia 2026”, Open Fiber si è posizionata decima tra le prime 15 aziende riconosciute come migliori luoghi di lavoro in Italia. «L’ingresso in classifica – si legge in una nota dell’azienda – rappresenta un riconoscimento importante del percorso compiuto dall’azienda nella... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open Fiber entra nella top 10 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e vince anche un premio speciale Articoli correlati Top employers 2026, la lista delle migliori aziende dove lavorare in Italia: quali sonoSono 144 le aziende italiane certificate nella classifica Top Employers 2026 realizzata dal Top Employers Institute che certifica le migliori aziende... Migliori aziende in cui lavorare, in classifica c’è anche la BccA distanza di due anni dalla prima rilevazione, la Bcc si vede confermata la certificazione fra le migliori aziende in cui lavorare. Tutto quello che riguarda Open Fiber Temi più discussi: Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso; Open Fiber guida la crescita della fibra in Italia, Gola: Ora la sfida è il take-up; Open Fiber guida la fibra in Italia: copertura al 72%, ma resta il nodo dell’adozione; Open Fiber primo operatore FTTH: Italia accelera sulla fibra, ma l’adozione è ancora indietro. Open Fiber entra nella top 10 dei Best Workplaces Italia 2026La survey ha registrato un tasso di partecipazione del 97%, con l’87% delle persone che considera Open Fiber un eccellente luogo di lavoro e l’84% che valuta positivamente la propria esperienza profes ... affaritaliani.it Open Fiber tra i migliori luoghi di lavoro in Italia 2026Open Fiber conquista un posto nella classifica Best Workplaces™ Italia 2026 di Great Place to Work® Italia, posizionandosi decima tra le prime ... teleborsa.it Il Tar di Salerno accoglie il ricorso di Open Fiber: il silenzio-assenso si è formato nei termini previsti e rende inefficace lo stop del Comune di Amalfi, che viene annullato. #IlVescovado #notizie #Amalfi #amalficoast #OpenFiber #TAR #ricorso - facebook.com facebook Ieri a Bussoleno, presso l’Unione Montana Valle Susa, abbiamo incontrato gli Amministratori Locali per presentare le opportunità abilitate dalla rete #FTTH #OpenFiber, oggi completata sul territorio: connettività per #PA e imprese e progetti #SmartCity per co x.com