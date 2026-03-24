Il Teatro Regio ospita una proiezione speciale del film Novecento

Venerdì 27 marzo alle 17, il Teatro Regio di Parma proietta in modo speciale il film “Novecento”. La proiezione si svolge nella versione integrale e restaurata, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita nelle sale cinematografiche. L’evento si svolge all’interno della sala teatrale, che ospita questa visione inedita del film di Bernardo Bertolucci.

Venerdì 27 marzo, alle ore 17, il Teatro Regio di Parma ospita una proiezione speciale del film “Novecento” di Bernardo Bertolucci nella sua versione integrale e restaurata, realizzata a cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. L’evento si inserisce nell’ambito della mostra “Bernardo Bertolucci. Il Novecento”, a cura di Gabriele Pedullà, in programma dal 27 marzo al 26 luglio presso il Palazzo del Governatore. Alla proiezione sarà presente l’attrice Dominique Sanda, protagonista del film, a rendere omaggio all’eredità artistica del grande maestro del cinema italiano. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Bernardo Bertolucci, dal Comune di Parma e dalla casa editrice Electa, con la collaborazione della Cineteca di Bologna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Il "Novecento" di Corrado Augias al Teatro RegioLa rassegna “Tutti a Teatro”, giunta all’undicesima edizione grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, continua ad arricchire il proprio cartellone.

Torino abbraccia il suo Capitano: al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca VialliEsattamente tre anni dopo la sua scomparsa, il ricordo di Gianluca Vialli torna a battere nel cuore di Torino, la città dove l'indimenticato campione...

Aggiornamenti e notizie su Teatro Regio

Temi più discussi: cultura - Cultura; Da Aida al Gladiatore: l’estate 2026 dell’Opera di Roma al Circo Massimo; Fondazione Filarmonica di Trento: arriva l’Ensemble del Teatro Grande di Brescia; I cinque eventi da non perdere nel fine settimana.

Il paradosso del Teatro Regio di Torino: vuol far crescere l’organico ma non trova orchestraliIl Teatro Regio non trova orchestrali. A lamentarsene è stato il sovrintendente Mathieu Jouvin, arrivato ieri in Comune a Torino. «Cercavamo quattro violinisti e ne abbiamo trovato solo uno. E fatichi ... torino.repubblica.it

Il boato e i cori al Teatro Regio di Torino (che normalmente ospita lirica) per la vittoria di SinnerAl Teatro Regio di Torino la festa al termine della finale degli Australian Open 2025, con la vittoria di Jannik Sinner su Alexander Zverev: per il secondo anno consecutivo il tennista altoatesino ... video.corriere.it

Buona domenica dal Teatro Regio di Parma! Tra poco si torna in scena per la seconda recita di "Manon Lescaut". #manonlescaut #teatroregioparma - facebook.com facebook