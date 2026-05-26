La Festa è finita | il menù a base di Pizza è troppo pesante

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La festa si è conclusa con un menù a base di pizza troppo pesante. Gianluca Festa, noto per il suo nome, aveva sempre rappresentato l’idea di celebrare. Tuttavia, l’evento ha mostrato che l’eccesso di cibo ha portato a una conclusione insoddisfacente. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze o reazioni. La serata si è chiusa senza ulteriori sviluppi legati all’organizzazione o alle persone coinvolte.

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C'è qualcosa di cinematograficamente perfetto nella parabola di Gianluca Festa. Un nome che sembrava un destino, una promessa scritta nell'anagrafe: sarà sempre tempo di festeggiare. E invece.Pochissimi giorni prima del voto, la commissione antimafia lo inserisce nella lista degli impresentabili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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