Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato di non voler discutere di principi o linee rosse in vista delle prossime elezioni. Ha aggiunto che le alleanze con il centrodestra sono ancora da valutare e che, al momento, non ci sono decisioni prese. Vannacci ha sottolineato di mantenere un atteggiamento aperto ma cauto, senza entrare nel merito di eventuali accordi politici futuri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Possibile alleanza e linea politica. In vista delle prossime elezioni, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, mantiene una posizione aperta ma prudente sul tema delle alleanze. “Vedremo se con il centrodestra, ma non tratto sui miei principi e sulle mie linee rosse”, ha dichiarato durante un incontro a Milazzo, ribadendo che la coerenza politica viene prima di ogni accordo elettorale. Secondo Vannacci, il movimento continuerà a crescere sia in vista delle regionali del 2027 in Sicilia sia delle elezioni politiche, con l’obiettivo di presentare una propria struttura organizzata sul territorio. Critiche alla situazione della Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci: “Politiche con il centrodestra? Vedremo, non tratto su principi e linee rosse”

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