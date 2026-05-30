Trump ha affermato che accetterà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse. Dopo più di due ore di riunione nella Casa Bianca con i suoi consiglieri, la CNN riferisce che il presidente vuole che l’accordo sia vantaggioso per gli Stati Uniti. Al momento, non ci sono sviluppi concreti o annunci ufficiali. La discussione si concentra sui termini che potrebbero soddisfare le richieste di Washington.

Ancora nulla di fatto tra Washington e Teheran. "Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America", fa sapere la Cnn al termine di oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, con Trump riunito coi suoi più stretti consiglieri. E il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth avverte: "Gli Usa capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari". Ma cos'è che ha fermato Trump dall'accendere la luce verde sul memorandum of understanding, la "Dichiarazione di Islamabad", raggiunto dai suoi negoziatori? Pare ci siano ancora alcuni temi aperti, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani congelati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump accetterà l'accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump apre all'accordo con l'Iran - 1mattina News 07/05/2026

Notizie e thread social correlati

Trump minaccia l’Iran: “Non rimarrà nulla se non accetterà un accordo”Gli Stati Uniti e l’Iran sono tornati a scambiarsi dichiarazioni dure, con il presidente americano che ha affermato che nulla rimarrà se l’Iran non...

Usa-Iran, le 5 linee rosse di Trump: ecco perché i negoziati sono fallitiI negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza accordo a Islamabad, principalmente a causa del rifiuto di Teheran di accettare le cinque...

Temi più discussi: Usa-Iran, Trump riunisce i negoziatori: Probabilità 50 e 50 per accordo o attacco, decisione entro domani; 'Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse'; Il regime punta ai pedaggi a Hormuz. Se Trump accetta, sarà una disfatta; Usa-Iran, Trump rimanda la decisione sull'accordo: Accetterà solo se Teheran rispetterà le linee rosse.

Donald Trump ha nuovamente minacciato l’Iran, dicendo che gli Stati Uniti potrebbero infliggere un duro colpo se Teheran non accetterà rapidamente concessioni significative per raggiungere un accordo sul conflitto in Medio Oriente. @CostanzaSpocci x.com

L'opzione meno cattiva di Trump in Iran: la logica dietro un accordo limitato reddit

Iran, la Casa Bianca: Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le linee rosseAncora nessuna decisione dopo riunione nella situation room. Hegseth: Capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari. Wsj: decine di attacchi ... lastampa.it

Fonti Casa Bianca: Trump accetterà l'accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosseUsa, Hegseth: capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari Gli Usa sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso pe ... msn.com