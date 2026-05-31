Vannacci | Alle politiche con il centrodestra? Vedremo non negozio prinicipi e linee rosse

Un rappresentante politico ha dichiarato che parteciperà alle elezioni regionali in Sicilia nel 2027 e alle elezioni politiche, sottolineando che ci sarà una squadra dedicata. Ha aggiunto di non voler negoziare principi e linee rosse, lasciando intendere che manterrà determinati principi senza specificare quali. La sua presenza alle prossime consultazioni è confermata, ma non sono stati forniti dettagli sui candidati o le alleanze.

(Adnkronos) – "Alle regionali del 2027 in Sicilia ci saremo, ci saremo anche per le politiche, che chiaramente coinvolgono anche la Sicilia e avremo la nostra squadra. Vedremo se con il centrodestra. Io non negozio i miei principi e le mie linee rosse, c'è già qualcun altro che lo fa. Io rimango quello che sono.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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