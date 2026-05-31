Il 4 giugno si terrà a Roma un congresso di un partito politico, organizzato da un generale in pensione. La stampa non è stata invitata a partecipare all’evento, che si svolgerà senza media ufficiali. Il generale ha mostrato alcuni segnali di atteggiamenti vicini a posizioni di destra, anche se in modo poco accurato. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o dettagli sui contenuti dell’incontro.

Il 4 giugno Vannacci terrà un congresso del suo partito a Roma, niente di strano. Il leader di sé stesso, senza troppi giri di parole, verrà a santificarsi con i suoi seguaci romani per ricevere le acclamazioni di rito. Ovviamente la stampa, incuriosita dal fenomeno in crescita, sarà presente e qualche collega, naturalmente, ha chiesto l’accredito di rito per poter fare le domande tipiche di queste occasioni, anche perché il Robertino nazional-popolare è abbastanza divisivo; quindi, le sue parole fanno “click”, tanti click. Tra questi ha chiesto l’accredito Ivan Grieco, podcaster che è voce e volto di Pulp Podcast, una voce fuori dal coro che seguo sempre con interesse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci e i primi “timidi” accenni di “destronzismo” applicato (malissimo)

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Roberto Vannacci - NARDELLA CI PROVA....MA TORNA A SUONARE IL VIOLINO.(01.05.26)

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