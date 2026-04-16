Ruggero de i timidi - Shyland

Ruggero de I Timidi sta portando in tour il suo nuovo spettacolo, intitolato SHYLAND, e sarà presto in scena a Milano. Il cantante, noto per il suo stile timido, prosegue così le tappe del suo percorso artistico nel 2023. La tournée include diverse città italiane e rappresenta un momento importante per l’artista, che eseguirà i brani del suo ultimo lavoro dal vivo.

Ruggero de I Timidi arriva a Milano con SHYLANDProsegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo SHYLAND. L’appuntamento è a Milano, il 25 aprile, al Fabrique, per una serata che promette di trasformarsi in una vera e propria.🔗 Leggi su Milanotoday.it Ruggero presenta Shyland Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ruggero de I Timidi arriva a Bologna con Shyland; Cambio di rotta per Ruggero dei Timidi, al Factory un universo elettronico parallelo; Ruggero de I Timidi in concerto - Shyland Tour 2026; Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale, 27a edizione. Ruggero de I Timidi in concerto - Shyland Tour 2026Sabato 25 aprile 2026 alle ore 21.30 al Fabrique di Milano (via Fantoli 9) arriva Ruggero de I Timidi, il cantante dalle sonorità senza tempo ma dalle tematiche molto attuali, che porta in scena il nu ... mentelocale.it Ruggero De I Timidi: Sono figlio di Elio, ma piaccio anche alle ragazzineQuattro anni di carriera non sono pochi, così Ruggero De I Timidi (alias Andrea Sambucco) ha deciso di radunare i suoi fan il 28 ottobre per una Notte Timida al Fabrique di Milano. Ho preso spunto ... tgcom24.mediaset.it Ruggero de I Timidi added a new... - Ruggero de I Timidi - facebook.com facebook