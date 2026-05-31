Valzer di big Pernat fa le carte Pecco in Aprilia per tornare al top Acosta-Ducati? È lui il giusto erede

Il mercato della MotoGP si prepara a un 2027 incerte, con il cambio di motorizzazione previsto dai 1000cc agli 850cc e possibili rivoluzioni nella composizione della griglia di partenza. La questione principale riguarda se le modifiche tecniche o le strategie di mercato avranno un impatto maggiore sulla competitività delle squadre e dei piloti. Nel paddock del Mugello si discute su chi potrebbe beneficiare di eventuali cambiamenti e quali saranno le mosse dei team nelle prossime settimane.

Domandone che circonda e rimbalza nel paddock del Mugello: l’anno che verrà, il 2027, sarà più imprevedibile per il cambio di potenza della MotoGp (dai 1000cc agli 850cc) o per una griglia di partenza ribaltata dal mercato? Domanda, anzi, domandone complicato, appunto. E da girare in fretta a chi, come Carlo Pernat, manager numero uno del Mondiale, da sempre, inquadra meglio e bene quello che sta succedendo con il mercato piloti. Pernat, scriviamo sulla lavagna dei box i nuovi assetti della MotoGp 2027: in tanti hanno (o stanno) già cambiato maglia. Perché? "La cosa parte da lontano, da quando Ducati ha scelto Marc Marquez e inevitabilmente si acceso un domino di scelte che hanno portato i piloti a cambiare squadra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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