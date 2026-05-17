Valentino Rossi attacca la Ducati | Bagnaia sta dando tutto Ducati non fa abbastanza C’è la replica di Pecco

Valentino Rossi ha commentato pubblicamente la situazione della squadra Ducati durante un evento a Barcellona, criticando la casa costruttrice per non aver fornito sufficienti supporti a Francesco Bagnaia. Rossi ha affermato che Bagnaia si impegna al massimo, mentre la Ducati non fa abbastanza per lui. La dichiarazione ha suscitato una replica immediata da parte di Bagnaia, che ha risposto alle accuse con parole che hanno alimentato il confronto tra i due protagonisti.

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