Valentino Rossi attacca la Ducati | Bagnaia sta dando tutto Ducati non fa abbastanza C’è la replica di Pecco
Valentino Rossi ha commentato pubblicamente la situazione della squadra Ducati durante un evento a Barcellona, criticando la casa costruttrice per non aver fornito sufficienti supporti a Francesco Bagnaia. Rossi ha affermato che Bagnaia si impegna al massimo, mentre la Ducati non fa abbastanza per lui. La dichiarazione ha suscitato una replica immediata da parte di Bagnaia, che ha risposto alle accuse con parole che hanno alimentato il confronto tra i due protagonisti.
Valentino Rossi riaccende il dibattito interno al mondo Ducati e, dal paddock di Barcellona, prende apertamente posizione in difesa di Francesco Bagnaia. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto, resa complicata soprattutto dalla disastrosa qualifica che lo aveva relegato in tredicesima posizione in griglia, il due volte campione del mondo ha mostrato segnali di reazione, pur senza riuscire a tenere il passo del gruppo di testa. Un rendimento che, secondo Rossi, meriterebbe maggiore sostegno anche da parte della scuderia di Borgo Panigale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il “Dottore” ha elogiato l’atteggiamento del suo allievo, sottolineando il lavoro quotidiano svolto da Bagnaia per tornare competitivo: “ Secondo me, quest’anno Pecco ha un atteggiamento molto buono. 🔗 Leggi su Oasport.it
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