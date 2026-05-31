Sì, chiamatelo derby d’Italia. Perché la definizione racconta bene quello che sarà il confronto fra il popolo Ducati e quello Aprilia in questo Gp. Questione di colori, di sfumature, di rivalità. Con un dettaglio che in questa edizione del Gp (appunto d’Italia) sembra spiccare molto di più rispetto ad altre occasioni. Al passato. Specie quello non troppo lontano, ovvero quando le tribune del Mugello sbilanciavano il confronto fra i sostenitori delle Rosse e gli altri, i rivali (e fra questi anche Aprilia), in una direzione chiara e netta. Ducati, insomma, ha sempre comandato al Mugello. Dovizioso, Iannone, Bastianini e Bagnaia hanno scatenato (come del resto erastato nelle stagioni in cui Rossi era sbarcato a Borgo Panigale) il popolo ducatista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In pista il derby d’Italia. Super sfida Ducati-Aprilia. Da Bez a Pecco, che rivali

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