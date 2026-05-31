In pista il derby d’Italia Super sfida Ducati-Aprilia Da Bez a Pecco che rivali
In pista si svolge il derby d’Italia tra Ducati e Aprilia nel Gran Premio. La sfida vede protagonisti i piloti di entrambe le case, con attenzione rivolta alle performance di Bez e Pecco. La gara attirerà il confronto tra i tifosi delle due marche, che si contendono la supremazia nella competizione. La corsa si preannuncia combattuta, con le due squadre pronte a battagliare per la vittoria.
Sì, chiamatelo derby d’Italia. Perché la definizione racconta bene quello che sarà il confronto fra il popolo Ducati e quello Aprilia in questo Gp. Questione di colori, di sfumature, di rivalità. Con un dettaglio che in questa edizione del Gp (appunto d’Italia) sembra spiccare molto di più rispetto ad altre occasioni. Al passato. Specie quello non troppo lontano, ovvero quando le tribune del Mugello sbilanciavano il confronto fra i sostenitori delle Rosse e gli altri, i rivali (e fra questi anche Aprilia), in una direzione chiara e netta. Ducati, insomma, ha sempre comandato al Mugello. Dovizioso, Iannone, Bastianini e Bagnaia hanno scatenato (come del resto erastato nelle stagioni in cui Rossi era sbarcato a Borgo Panigale) il popolo ducatista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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