Valditara | Nelle scuole arrivano troppi coltelli già sequestrate centinaia di armi Più controlli con metal detector

Nelle scuole sono state sequestrate centinaia di armi, tra cui molti coltelli, e si intensificano i controlli con metal detector. Il ministro dell’istruzione ha segnalato un aumento di armi in circolazione nelle strutture scolastiche, in risposta alle recenti aggressioni che hanno coinvolto studenti e docenti. Il governo ha annunciato un aumento dei controlli per prevenire l’ingresso di armi. Nessun dettaglio sui numeri specifici o le località coinvolte.

L’allarme per l’ingresso di armi nelle scuole torna al centro del dibattito dopo le recenti aggressioni che hanno coinvolto studenti e docenti. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affermato che negli ultimi mesi sono stati sequestrati nelle scuole italiane “centinaia di coltelli e persino machete”. Secondo il ministro, tra alcuni giovani si starebbe diffondendo la tendenza a portare con sé coltelli come simbolo di forza e affermazione personale. Un fenomeno che, a suo giudizio, richiede una risposta sia sul piano della prevenzione sia su quello delle sanzioni. Valditara ha richiamato le disposizioni contenute nel recente decreto sicurezza, convertito in legge dal Parlamento, che introduce misure contro la vendita di coltelli ai minori e il porto di armi improprie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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