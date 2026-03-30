Il ministro dell'istruzione ha rivolto un appello alle famiglie, invitandole a non lasciare soli i propri figli, in un momento in cui si registrano episodi di violenza nelle scuole. A Trescore Balneario, una professoressa è stata aggredita mercoledì 25 marzo da uno studente di 13 anni, episodio che ha portato a discussioni sui controlli nelle istituzioni scolastiche. La docente coinvolta sta meglio.

Trescore Balneario (Bergamo), 30 marzo 2026 – La professoressa Chiara Mocchi, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì 25 marzo a Trescore Balneario, per mano di un suo studente di 13 anni, "sta molto meglio. Ieri abbiamo avuto un bellissimo colloquio di quasi un'ora. Abbiamo parlato della scuola, di tante problematiche e c'è anche un appello che mi sento di fare anche a nome suo. E cioè l'appello ai genitori ad essere sempre più vicini e attenti alla crescita dei propri figli, a non lasciarli soli, soprattutto quando sono ragazzini, con il cellulare e con i social". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine del convegno "La scuola e il futuro: prospettive e responsabilita' educative", in corso questa mattina a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello del ministro Valditara alle famiglie: “Non lasciamo soli i nostri figli”. Coltelli e armi a scuola, “no ai metal detector ovunque, sì a maggiori controlli”

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