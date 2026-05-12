Valditara a Teramo | Metal detector nelle scuole è una scelta necessaria

Il ministro dell’istruzione ha visitato una scuola di Teramo, annunciando l’intenzione di introdurre i metal detector negli ambienti scolastici. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti e associazioni, che hanno manifestato per esprimere il loro dissenso. La decisione di implementare i dispositivi di sicurezza mira a prevenire eventuali minacce, ma ha anche generato discussioni sulla loro presenza nelle aule e sull’impatto sulla quotidianità degli studenti.

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