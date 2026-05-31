Utopia-distopia della diserzione animale

Da cms.ilmanifesto.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I governi umani ignorano le segnali di una crescente crisi animale e insistono nel dichiarare che tutto sia sotto controllo. Le frequenze di una guerra tra specie si avvicinano, ma le autorità continuano a minimizzare la situazione. Si evidenzia una diserzione generale tra gli animali, che abbandonano habitat e comportamenti tradizionali. La comunicazione ufficiale resta distante dalla realtà di un mondo animale in rapido cambiamento.

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Roma I governi degli umani non percepiscono le frequenze di una guerra che si avvicina sempre più, insistono a dichiarare con tracotanza che rasenta il delirio che se si vuole la . Roma I governi degli umani non percepiscono le frequenze di una guerra che si avvicina sempre più, insistono a dichiarare con tracotanza che rasenta il delirio che se si vuole la . I cavalli invece no. Percepiscono ogni frastuono innaturale, ogni esplosione improvvisa come eco ed anticipo di una fine imminente e avendo – loro – un istinto primordiale diventato artificiale e desueto per gli umani, fuggono all’improvviso cercando disperati di mettersi in salvo dall’annuncio di minaccia racchiuso in ogni minimo innaturale rimbombo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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