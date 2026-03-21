Twitter o X compie 20 anni | il racconto di un’utopia sociale diventata distopia

Twitter compie 20 anni. Il social network è stato lanciato nel 2003 e da allora ha cambiato il modo di comunicare online, diventando uno strumento quotidiano per milioni di persone in tutto il mondo. Inizialmente considerato un luogo di scambi rapidi e messaggi brevi, ha visto svilupparsi un universo di utenti, aziende e politici che lo utilizzano per condividere notizie, opinioni e eventi in tempo reale.

Il mio primo grande e glorioso ricordo di Twitter risale all’estate del 2009. C’era un giornale da inventare, Il Fatto Quotidiano, e in quella stagione di lanci e speranze davo il mio contributo aprendo gli account del giornale e quello dell’allora direttore Antonio Padellaro. Io fino a quell’anno usavo ancora un nickname ingenuo, non ancora il mio nome vero, trattandolo quasi come un giochino, erano gli albori di quelli che una volta chiamavamo social network, sembravamo già grandi ma era solo l’inizio. Quanto entusiasmo! Quante speranze (nei social network intendo). Nell’orizzonte vicino c’era Obama e la grande campagna del 2008, poi sappiamo tutti com’è andata a finire da Capitol Hill in poi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Twitter (o X) compie 20 anni: il racconto di un’utopia sociale diventata distopia Articoli correlati Fondazione VCO compie 20 anni: vent’anni di impegno per lo sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio.Vent’anni di Comunità Attiva: La Storia della Fondazione VCO Raccontata da “Extra” La trasmissione “Extra” ha dedicato un recente episodio a... Concrete Utopia, la recensione: un catastrofico tra distopia e amarezzaUn distruttivo terremoto devasta Seoul, lasciando in piedi un unico complesso residenziale, che diventa teatro di brutali rese dei conti tra i...