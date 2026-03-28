Durante un'amichevole internazionale in preparazione alla Coppa del Mondo 2026, l'Argentina ha schierato le formazioni con Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister in campo, mentre Lionel Messi si trovava in panchina. La partita si è svolta venerdì contro la Mauritania e rappresenta la prima delle due amichevoli organizzate in tempi rapidi per la selezione argentina.

2026-03-28 02:37:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Argentina continua la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 affrontando venerdì la Mauritania nella prima delle due amichevoli organizzate in tutta fretta. La squadra di Lionel Scaloni avrebbe dovuto affrontare la Spagna nella Finalissima in Qatar il 27 marzo, prima che la partita fosse annullata a causa del conflitto in Medio Oriente. Hanno quindi organizzato una partita casalinga contro il Guatemala, che ha dovuto rinunciare perché quattro giorni prima avrebbe affrontato l’Algeria a Genova e le norme FIFA non consentono alle squadre di giocare su due continenti nella stessa finestra internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi in panchina mentre le squadre confermate e le formazioni complete includono Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Squadre confermate e formazioni complete nelle amichevoli internazionali in vista dei Mondiali del 2026, canale TV, live streaming

Cronaca, risultato e gol di Wirtz protagonista dell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-27 23:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regista del...

Contenuti utili per approfondire Lionel Messi

Temi più discussi: Lo stratosferico record di Messi, il gol numero 900; Messi nella storia dell'Inter Miami, una tribuna porterà il suo nome; Yamal domina NXGN, la sfida a Messi è servita: può diventare il più grande di tutti i tempi?; Lionel Messi arriva a quota....900 reti realizzate in carriera, 21 anni fa il primo goal.

Messi, lacrime in panchina dopo l’infortunio: le immagini che emozionanoROMA - Un infortunio capitato per caso. Nessuno scontro di gioco, nessuna entrataccia. Lionel Messi chiede il cambio al minuto 64 della finale tra Argentina e Colombia. La caviglia, come si vede dalle ... corrieredellosport.it

Bartomeu: Messi in panchina? Abbiamo Real Sociedad e Clasico. Lautaro non è l'unico ad avermi impressionatoLa Repubblica ha intervistato Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, alla vigilia della sfida contro l'Inter. Primo argomento della chiacchierata: Lionel Messi, che potrebbe finire in ... fcinternews.it

Il Nu Stadium debutterà nel weekend del 4-5 aprile, quando l’Inter Miami affronterà l’Austin, e ospiterà 26.700 spettatori. Una delle tribune porterà il nome del calciatore che ha messo questo giovane club sulla mappa del mondo del calcio, Lionel Messi. I tifosi x.com

Il Nu Stadium debutterà nel weekend del 4-5 aprile, quando l’Inter Miami affronterà l’Austin, e ospiterà 26.700 spettatori. Una delle tribune porterà il nome del calciatore che ha messo questo giovane club sulla mappa del mondo del calcio, Lionel Messi. I tifosi - facebook.com facebook