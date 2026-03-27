Report risultato e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 mentre Ampadu spiega come i padroni di casa avrebbero potuto fare meglio

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 sono in corso e i risultati delle partite sono stati pubblicati. Sono stati segnati diversi gol durante le gare di qualificazione. Un giocatore ha commentato che la squadra di casa avrebbe potuto ottenere un risultato migliore, anche se non sono stati rivelati dettagli specifici sulle partite o sui punteggi. La competizione continua con altri incontri in programma.

2026-03-27 01:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Brennan Johnson ha mandato il suo tiro sopra la traversa e il tiro dal dischetto di Neco Williams è stato parato da Nikola Vasilj mentre il tentativo del Galles di raggiungere la Coppa del Mondo FIFA 2026 si è concluso con l’uscita in semifinale degli spareggi contro la Bosnia-Erzegovina ai rigori al Cardiff City Stadium. Nel secondo anniversario della sconfitta interna ai rigori contro la Polonia nella partita decisiva per raggiungere Euro 2024, il Galles ha colpito il legno con un tiro ad effetto di Harry Wilson nel primo tempo prima che Daniel James li portasse in vantaggio con uno spettacolare tiro dalla distanza sei minuti dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultato e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 mentre Ampadu spiega come i padroni di casa “avrebbero potuto fare meglio” Articoli correlati Leggi anche: Report, risultati e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 Cronaca, risultato e gol mentre i padroni di casa usurpano il Barcellona in testa alla Liga senza Kylian Mbappe2026-02-15 00:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Contenuti utili per approfondire Report risultato e gol delle... Discussioni sull' argomento La FIFA traccia il futuro del calcio mondiale: dall'appello alla pace di Infantino al budget record da 14 miliardi di dollari; LIVE! Verso Italia-Irlanda del Nord: sale l'attesa, minuto di silenzio per Savoldi; Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Coppa del mondo di sci, Discesa maschile a Garmisch: vince Odermatt, Franzoni 4^Lo svizzero Marco Odermatt in 1.45.57 ha vinto la discesa di Garmisch-Partenkirchen sulla famosa pista Kandahar. Con lui sul podio, in un vero festival elvetico, i suoi connazionali Alexis Monney in 1 ... sport.sky.it Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Cosa accade in caso di pareggio: https://fanpa.ge/104b8 - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com