IA generativa | Sopra Steria Next definisce il piano d’azione per la scalabilità dell’IA generativa

Il 14 aprile 2026, Sopra Steria Next ha annunciato la pubblicazione della prima edizione della serie CIO Compass, dedicata alla scalabilità dell’intelligenza artificiale generativa. La comunicazione è avvenuta tramite un comunicato stampa diffuso a Parigi. In questa occasione, l’azienda ha presentato un piano d’azione specifico per aumentare la capacità di implementare l’IA generativa su larga scala.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PARIGI, 14 aprile 2026 PRNewswire — Sopra Steria Next presenta oggi la prima pubblicazione della sua serie CIO Compass, incentrata sulla scalabilità dell’IA generativa. Sebbene le organizzazioni abbiano investito massicciamente in questo ambito, permane un divario tra ambizione e realtà: la maggior parte delle iniziative è ancora limitata alla fase sperimentale, senza riuscire a generare un valore sostenibile. In risposta a ciò, Sopra Steria Next definisce un quadro chiaro e pratico per trasformare l’IA in un fattore chiave di performance. Questa pubblicazione fa parte del CIO Compass, una piattaforma di leadership di pensiero lanciata da Sopra Steria Next per supportare i CIO (direttori tecnici) nell’accelerazione della trasformazione tecnologica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - IA generativa: Sopra Steria Next definisce il piano d’azione per la scalabilità dell’IA generativa Efficienza e innovazione: il modello di GovTech Tokyo per l’integrazione dell’IA generativaL’uso dell’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più presente, anche a Tokyo. Deiana: L’IA generativa renderà il Ssn più vicino ai cittadini"Le Istituzioni e tutti gli attori coinvolti devono affrontare in sinergia con l'obiettivo di rendere sempre più sicuro l'utilizzo delle nuove...