Un leader religioso ha avviato un tour nelle chiese per promuovere l’eredità di un ex presidente, con l’obiettivo di rafforzare il movimento dopo la fine dell’era Trump. Le attività si concentrano sulla presenza nei luoghi di culto e sulla mobilitazione dei fedeli. Sono emerse domande sul futuro del movimento senza il suo fondatore e sui nuovi leader che stanno assumendo ruoli più politici nei pulpiti.

? Domande chiave Come può il movimento di Kirk sopravvivere senza il suo fondatore?. Chi sono i nuovi leader che trasformano i pulpiti in trincee politiche?. Perché le chiese evangeliche sono diventate il nuovo motore del MAGA?. Cosa spinge i giovani attivisti a unire fede e nazionalismo cristiano?.? In Breve Brandon Maly coordina le attività politiche nel quadrante del Nord Est statunitense.. Il pastore Travis Carey della Calvary Chapel Greater Portland combatte la cultura woke.. Josh Lawrence dirige la Calvary Chapel in Kenya promuovendo una chiesa combattente.. Il professore Matthew Boedy analizza la trasformazione in nazionalismo cristiano dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: il tour nelle chiese per l’eredità di Kirk punta al post-Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allie Beth Stuckey: Keep Slugging — Courage After Charlie Kirk, Revival Momentum

Notizie e thread social correlati

I crociati di Trump: viaggio nel movimento di Charlie Kirk che ha conquistato le chiese d’America e prepara il futuro di Maga – Il videoAl primo raduno religioso di Turning Point Usa dopo la morte di Charlie Kirk, il suo nome e la sua presenza sono molto evidenti.

Trump, i tre agguati ma anche JFK a Dallas, Reagan e Charlie Kirk: un attentato dopo l?altro, il triste primato degli Usa nel colpire i presidentiNegli Stati Uniti, diversi presidenti sono stati vittime di attentati o assalti armati nel corso della storia, tra cui tre episodi recenti che hanno...

Temi più discussi: I crociati di Trump: viaggio nel movimento di Charlie Kirk che ha conquistato le chiese d'America e prepara il futuro di Maga - Il video; I risarcimenti a chi era stato licenziato per aver criticato Charlie Kirk dopo il suo omicidio; Kirk Wise, il regista di Il gobbo di Notre Dame: Con la matita in mano da quando avevo dieci anni, non ho mai avuto un piano B; Una donna balla in modo bizzarro vicino al luogo dell’assassinio di Charlie Kirk nel video virale di TikTok: Pagare le mie mancanze di rispetto.

I crociati di Trump: viaggio nel movimento di Charlie Kirk che ha conquistato le chiese d'America e prepara il futuro di Maga - Il video x.com

Turning Point Usa dopo Charlie Kirk: così il movimento conservatore giovanile ambisce a diventare un partito nazionaleDal nostro inviato a Washington– Il 10 settembre 2025, uno sparo nel campus della Utah Valley University potrebbe aver cambiato per sempre la politica conservatrice americana. Charlie Kirk è stato ... affaritaliani.it

Cos'è, cosa fa e cosa sostiene Turning Point Usa, l'organizzazione di Charlie KirkTurning Point Usa, fondata da Charlie Kirk quando aveva 18 anni, è una vasta organizzazione politica di destra che punta a promuovere le idee conservatrici tra i giovani e raccogliere il loro consenso ... huffingtonpost.it