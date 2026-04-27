Negli Stati Uniti, diversi presidenti sono stati vittime di attentati o assalti armati nel corso della storia, tra cui tre episodi recenti che hanno attirato l'attenzione. Tra queste vicende si ricordano anche eventi passati come l'omicidio del re in Europa, colpito da un anarchico all’inizio del Novecento. Questi episodi si aggiungono a una lunga serie di attacchi contro figure di rilievo pubblico, evidenziando un triste primato per il paese.

Ci sono tanti casi - chi non ricorda il nostro re Umberto abbattuto nel 1900 dal fuoco dell'anarchico Bresci? - di uomini di Stato bersagliati dai colpi degli attentatori. E ancora rimane impresso, per esempio, il terribile omicidio, quattro anni fa, nel luglio del 2022, dell'ex premier giapponese Shinzo Abe, centrato dalle pallottole durante un comizio. Il mondo è pieno di attentati alle alte cariche, ma in questo campo gli Stati Uniti hanno una sorta di, non invidiabile, primato. Forse perché, Oltreoceano, le armi sono alla portata di tutti e diventa facile, in un tale proliferare di proiettili, spararne qualcuno al titolare della Casa Bianca? Questa è certamente una motivazione delle tendenza statunitense a mettere nel mirino il Commander in Chief.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, i tre agguati ma anche JFK a Dallas, Reagan e Charlie Kirk: un attentato dopo l?altro, il triste primato degli Usa nel colpire i presidenti

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