Usa-Cina è scoppiata la guerra dei farmaci

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono estese al settore farmaceutico, segnando un cambiamento rispetto al passato. Le dispute tra le due nazioni riguardano ora anche la produzione e distribuzione di farmaci, oltre agli aspetti commerciali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sui provvedimenti adottati o sulle aree di conflitto precise. La situazione rappresenta un'evoluzione delle relazioni tra i due paesi nel settore sanitario.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si stanno spostando dal terreno commerciale ad altri ambiti. Tra questi spicca quello sanitario, o meglio ancora, farmaceutico. Dopo i dazi, la competizione sui semiconduttori e le restrizioni sull’intelligenza artificiale, al centro dello scontro tra Washington e Pechino c’è ora l’industria farmaceutica. La crescita impetuosa del settore biotech cinese sta infatti alimentando preoccupazioni negli Stati Uniti, dove aumenta il timore di perdere una leadership costruita in decenni di ricerca e innovazione. Perché il settore biotech cinese preoccupa gli Usa. La questione non riguarda soltanto il mercato, ma anche il controllo delle future cure, degli investimenti e delle competenze scientifiche che determineranno gli equilibri globali dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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