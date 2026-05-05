cina iran usa e la guerra invisibile dei servizi

Negli ultimi anni, sono emersi segnali di un conflitto che va oltre le operazioni militari tradizionali, coinvolgendo anche azioni clandestine e attività di intelligence tra diverse nazioni. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran si manifesta non solo attraverso interventi visibili, ma anche tramite operazioni segrete di vari servizi di intelligence. Questa guerra invisibile si svolge in vari ambiti, spesso senza che i media ne rendano immediatamente conto.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non si combatte soltanto nei cieli, nei centri di comando, nelle basi militari o nelle infrastrutture nucleari. Si combatte anche dentro i sistemi informatici, nelle reti di intelligence, nei canali di comunicazione clandestini, nelle catene di approvvigionamento tecnologico e nei sospetti che attraversano gli apparati di sicurezza degli Stati autoritari. Per questo Pechino osserva ciò che accade a Teheran con un’attenzione particolare. Non per solidarietà ideologica automatica, ma per interesse strategico. La storia recente offre un precedente pesante. Tra il 2010 e il 2012, la rete della CIA in Cina subì una delle peggiori compromissioni della storia dell’intelligence americana.🔗 Leggi su It.insideover.com

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