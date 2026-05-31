Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono intensificate nel settore farmaceutico, segnando una nuova fase dello scontro tra le due nazioni. La disputa riguarda questioni legate alla produzione e distribuzione di farmaci, con accuse e contrapposizioni che alimentano il conflitto. La guerra dei farmaci si aggiunge alle già presenti tensioni commerciali e politiche, creando un fronte aperto tra i due paesi nel settore sanitario.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si stanno spostando dal terreno commerciale ad altri ambiti. Tra questi spicca quello sanitario, o meglio ancora, farmaceutico. Dopo i dazi, la competizione sui semiconduttori e le restrizioni sull’intelligenza artificiale, al centro dello scontro tra Washington e Pechino c’è ora l’industria farmaceutica. La crescita impetuosa del settore biotech cinese sta infatti alimentando preoccupazioni negli Stati Uniti, dove aumenta il timore di perdere una leadership costruita in decenni di ricerca e innovazione. Perché il settore biotech cinese preoccupa gli Usa. La questione non riguarda soltanto il mercato, ma anche il controllo delle future cure, degli investimenti e delle competenze scientifiche che determineranno gli equilibri globali dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove tensioni tra Usa e Cina: adesso è scoppiata "la guerra dei farmaci"

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