Venerdì mattina su un’autostrada della Virginia, un autobus è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato la morte di alcune persone. L’autista del veicolo è stato accusato di omicidio colposo. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato riguardo alle circostanze specifiche o alle vittime coinvolte.

Venerdì mattina, su un’autostrada della Virginia, l’autista di un autobus ha causato un incidente stradale rivelatosi mortale per alcune persone coinvolte. Lo scontro ha causato il decesso di almeno cinque persone, quaranta invece i feriti. La polizia locale ha dichiarato che l’uomo è accusato di duplice omicidio colposo. Le cause che hanno provocato l’incidente sono ancora in fase di valutazione. Attualmente Jing S. Dong, il quarantottenne alla guida dell’autobus, ha riportato ferite non mortali. In Virginia il conducente dell’autobus ha provocato la morte di 5 persone, decine i feriti. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l’autobus non ha rallentato pur essendoci traffico sull’autostrada. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, autista coinvolto in un incidente mortale in Virginia: l’uomo è accusato di omicidio colposo

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