Pullman tampona un camion a Lomazzo muore una maestra | chiesto il processo per l'autista per omicidio colposo
Il 19 maggio 2025, lungo la Pedemontana a Lomazzo, un pullman con a bordo studenti ha tamponato un camion. Nell’incidente è deceduta una maestra. Le autorità hanno richiesto il processo per l’autista del pullman con l’accusa di omicidio colposo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la sequenza dei fatti.
Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l'autista del bus per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo”Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una...
Cade dallo skilift in Val Palot e muore, i gestori dell’impianto verso il processo per omicidio colposoAngelo Frassi è morto il 28 dicembre 2024 in Val Palot (Brescia) dopo essere caduto dal pilone dello skilift.
Contenuti e approfondimenti
Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidenteSecondo la prima ricostruzione, il pullman si trovava fermo a bordo carreggiata, all'altezza del chilometro 10+300, a causa di un'avaria. Il conducente del camion, che procedeva lungo la provinciale, ... milanotoday.it
Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feritiLo schianto ha inevitabilmente provocato gravi ripercussioni sul traffico con la temporanea chiusura della carreggiata in direzione est. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto ac ... msn.com