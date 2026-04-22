Pullman tampona un camion a Lomazzo muore una maestra | chiesto il processo per l'autista per omicidio colposo

Il 19 maggio 2025, lungo la Pedemontana a Lomazzo, un pullman con a bordo studenti ha tamponato un camion. Nell’incidente è deceduta una maestra. Le autorità hanno richiesto il processo per l’autista del pullman con l’accusa di omicidio colposo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la sequenza dei fatti.