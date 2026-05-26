Incidente mortale in moto a 16 anni | genitori prosciolti dall' accusa di omicidio colposo

I genitori di un ragazzo di 16 anni morto in un incidente in moto a luglio sono stati prosciolti dall’accusa di omicidio colposo. Il giovane è caduto dalla moto durante un incidente avvenuto ad Auletta. La decisione riguarda le accuse mosse ai genitori, che ora sono stati assolti. La vicenda riguarda il tragico episodio che ha portato alla perdita del ragazzo, senza ulteriori dettagli sui motivi del proscioglimento.

Prosciolti dall’accusa di omicidio colposo, i genitori di Francesco Morriello, il 16enne morto ad Auletta nel luglio del 2024, dopo una caduta dalla moto. La coppia risultava indagata in quanto il giovane guidava un veicolo, a loro intestato, di cilindrata superiore a quella consentita dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Incidente in moto: la mia storia

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